مؤتمر طبى بالمنيا يناقش استراتيجية شاملة للقضاء على فيروس سى

تقيم مؤسسة "أهل الخير" بالمنيا بالتعاون مع مركز الدكتور محمود سعد لأمراض الكبد، المؤتمر الطبى الأول للقضاء على فيروس سى بعنوان نحو استراتيجية شاملة للقضاء على "فيروس سى"، يوم الاثنين المقبل، بقاعة مجلس مدينة أبو قرقاص، بحضور الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور محمد محمود مدير عام التثقيف الصحى.

وقال أحمد رفعت رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أهل الخير" إن المؤسسة تبنت فكرة مبادرة التصدى لمرض التهاب الكبدى الوبائى بعد زيادة أعداد المصابين فى الأونة الأخيرة.

وقال محمود سعد، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة المنيا أن فكرة المؤتمر، جاءت كنتيجة ملحة لواقع نعيش فيه وهو انتشار فيروس سى بصورة وبائية وحلم نريد تحقيقه وهو القضاء على هذا الوباء، مؤكدا أن الموارد الضئيلة تعرقل تحقيق هذا الحلم فكان لابد من وضع خطة شمولية واستراتيجية متكاملة تقوم على مبدأ القضاء على الفيروس وهو أمر منوط بنا جميعا ومسئولية تقع على عاتق كل أفراد المجتمع.

وأضاف سعد أن هذه الخطة تعتمد على عدة محاور، وهى التوعية الصحية المبسطة وبرامج وقائية فعالة ومسح طبى وقاعدة بيانات دقيقة وعلاج أمن وفعال فى متناول الجميع.