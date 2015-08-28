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معسكر تكثيفى لنادى العلوم استعدادا لأسبوع شباب الجامعات

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معسكر تكثيفى لنادى العلوم استعدادا لأسبوع شباب الجامعات معسكر تكثيفى لنادى العلوم استعدادا لأسبوع شباب الجامعات
أكد الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، استعداد الجامعة لمشاركتها فى أسبوع شباب الجامعات المقام بجامعة قناة السويس فى الفترة من 11/9 وحتى 17/9/2015، وأقام نادى العلوم معسكرا تكثيفيا لأنشطة نادى العلوم، والذى سيشارك فى مسابقات اختراع وابتكار جهاز إلكترونى وفى مسابقة دورى المعلومات ومسابقات الصناعات الصغيرة المنتجة ومسابقة البرمجيات والمعرض العلمى.

يشارك فى المسابقات سبعة طلاب من كليات الجامعة، ويقوم بالإشراف العلمى على الطلاب الدكتور محمد نجيب قناوى بكلية الزراعة والدكتور أحمد عبد المنعم بكلية الهندسة والدكتور الحسين صديق سعد بكلية العلوم.

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