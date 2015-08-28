مسرحية "غيبوبة" على مسرح ثقافة أسوان يومى 2 و3 سبتمبر

تستضيف محافظة أسوان مسرحية "غيبوبة" على خشبة مسرح قصر ثقافة أسوان، خلال يومى 2 و3 سبتمبر الجارى مجاناً، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة، ومحافظ أسوان مصطفى يسرى.

وأشار محمد إدريس مدير عام ثقافة أسوان، إلى أن استضافة المسرحية تأتى ضمن توجيهات محافظ أسوان، لنشر الوعى الثقافى والفكرى والفنى داخل القرى المختلفة ومدن ومراكز المحافظة بهدف النهوض بالأنشطة الثقافية والفنية بمختلف الإدارات التابعة للثقافة، من أجل خلق متنفس ترفيهى لأهالى المحافظة من خلال الفقرات المختلفة التى تقدمها فرق الفنون الشعبية والمسرحية، لافتاً إلى أن المسرحية بطولة الفنان أحمد بدير وبمشاركة كوكبة من النجوم المسرحية اللامعة، وإخراج شادى سرور.