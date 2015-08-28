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ضبط المتهم الرئيسى فى واقعة استشهاد مساعد شرطة قليوب

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ضبط المتهم الرئيسى فى واقعة استشهاد مساعد شرطة قليوب ضبط المتهم الرئيسى فى واقعة استشهاد مساعد شرطة قليوب
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط المتهم الرئيسى فى واقعة استشهاد مساعد شرطة قليوب "عبد الباقى عبد الوهاب عبد الباقى عامر 59 سنة" من قوة قسم قليوب ومقيم شبرا شهاب - دائرة مركز القناطر الخيرية، إثر إصابته بطلق نارى بالصدر من الناحية اليسرى.

ومن خلال الملاحقات الأمنية للمتهم الأول الهارب "عبد المؤمن ع م" وشهرته "عبد المؤمن عبده" ، تمكن ضباط فريق البحث من ضبطه، وبمواجهته بما ورد باعترافات المتهمين المضبوطين أقر بصحتها، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن بندقية ألية عيار 7.62 x 39 تحمل رقم 00349 وبخزينتها عدد 5 طلقات من ذات العيار، وتم التحفظ عليها.

تحرر عن تلك الإجراءات محضر ملحق بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365