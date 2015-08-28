تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط المتهم الرئيسى فى واقعة استشهاد مساعد شرطة قليوب "عبد الباقى عبد الوهاب عبد الباقى عامر 59 سنة" من قوة قسم قليوب ومقيم شبرا شهاب - دائرة مركز القناطر الخيرية، إثر إصابته بطلق نارى بالصدر من الناحية اليسرى.

ومن خلال الملاحقات الأمنية للمتهم الأول الهارب "عبد المؤمن ع م" وشهرته "عبد المؤمن عبده" ، تمكن ضباط فريق البحث من ضبطه، وبمواجهته بما ورد باعترافات المتهمين المضبوطين أقر بصحتها، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن بندقية ألية عيار 7.62 x 39 تحمل رقم 00349 وبخزينتها عدد 5 طلقات من ذات العيار، وتم التحفظ عليها.

تحرر عن تلك الإجراءات محضر ملحق بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة العامة.