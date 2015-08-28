بالصور.. فصل عربة القطار الخارجة عن مسارها بالقنطرة لتسيير حركة القطارات

قام مسئولو السكك الحديدية بالإسماعيلية، بفصل عربة القطار التى خرجت عن قضبان السكك الحديدية قبل رصيف محطة القنطرة غرب عن القطار، الذى يجرها لتسيير حركة القطارات وعدم توقفها.

وقال مصدر مسئول بالسكك الحديدية، إنه تم فصل العربة عن القطار، وتم تجنيب القطار بأكمله على رصيف محطة القنطرة غرب، مضيفًا: أن القطار القادم من بورسعيد خرجت عربة منه عن مسارها قبل دخوله محطة سكك حديد القنطرة غرب، دون أسباب معروفة عن سبب خروج العربة .

وأكد المصدر، أن جرار القطار يحمل رقم 3622 وأن العربة التى انحرفت عن مسارها تحمل أرقام 15988، مشيرًا إلى أنه لم تحدث أى إصابة نتيجة خروج العربة عن القضبان، وأنه جارٍ الاستعانة بالأوناش لإعادة العربة على القضبان.

وأكد المصدر، أن حركة القطارات على طريق الإسماعيلية - بورسعيد لم تتأثر نتيجة خروج العربة عن مسارها.

- بالصور.. خروج عربة قطار عن مسارها قبل محطة القنطرة غرب بالإسماعيلية