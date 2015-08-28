أخبار عاجلة

إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. فصل عربة القطار الخارجة عن مسارها بالقنطرة لتسيير حركة القطارات

Google+ Print
قام مسئولو السكك الحديدية بالإسماعيلية، بفصل عربة القطار التى خرجت عن قضبان السكك الحديدية قبل رصيف محطة القنطرة غرب عن القطار، الذى يجرها لتسيير حركة القطارات وعدم توقفها.

وقال مصدر مسئول بالسكك الحديدية، إنه تم فصل العربة عن القطار، وتم تجنيب القطار بأكمله على رصيف محطة القنطرة غرب، مضيفًا: أن القطار القادم من بورسعيد خرجت عربة منه عن مسارها قبل دخوله محطة سكك حديد القنطرة غرب، دون أسباب معروفة عن سبب خروج العربة .

وأكد المصدر، أن جرار القطار يحمل رقم 3622 وأن العربة التى انحرفت عن مسارها تحمل أرقام 15988، مشيرًا إلى أنه لم تحدث أى إصابة نتيجة خروج العربة عن القضبان، وأنه جارٍ الاستعانة بالأوناش لإعادة العربة على القضبان.

وأكد المصدر، أن حركة القطارات على طريق الإسماعيلية - بورسعيد لم تتأثر نتيجة خروج العربة عن مسارها.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>- بالصور.. خروج عربة قطار عن مسارها قبل محطة القنطرة غرب بالإسماعيلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365