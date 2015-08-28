عبور 285 سفينة قناة السويس خلال الأسبوع الثالث من افتتاح القناة الجديدة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن قناة السويس شهدت عبور 285 سفينة خلال الأسبوع الثالث من افتتاح القناة الجديدة فى السادس من أغسطس الجارى، بداية من يوم السبت حتى أمس الخميس، منها 134 سفينة عبرت القناة القديمة من اتجاه الشمال و151 سفينة عبرت القناة الجديدة من اتجاه الجنوب بحمولات بلغت إجماليها فى الاتجاهين 17 مليونا و105 آلاف طن حمولات مختلفة.

وأكدت تقارير ملاحية رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم السبت الماضى شهد عبور 16 سفينة قناة السويس الجديدة بحمولة قدرها مليون و226 ألف طن، وكانت أكبر سفينة عبرت من الجنوب إلى الشمال بالقناة الجديدة هى سفينة الحاويات الدنماركية MAERSK MC-KINNEY MOLLER بحمولة قدرها 200 ألف طن و532 طنا قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إنجلترا، أما القناة القديمة فقد شهدت عبور 31 سفينة بحمولة قدرها مليون و579 ألف طن وكانت أكبر سفينة قادمة من الشمال هى سفينة الحاويات البنمية MSC OSCAR بحمولة قدرها 196 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا.

كما عبرت الأحد 47 سفينة، بحمولة قدرها 2 مليون و996 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، منها 22 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولة قدرها مليون و113 ألف طن، و25 سفينة ضمن قافلة الجنوب فى قناة السويس الجديدة بحمولة قدرها مليون و883 ألف طن، وأكبر حمولة عبرت القناة القديمة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC ALESANDRA بحمولة قدرها 158 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى عمان، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARGRETHE MAERSK بحمولة قدرها 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى ألمانيا.

كما عبرت القناة الجديدة الاثنين سفينة الحاويات MOL BELLWETHER وترفع علم هونج كونج بحمولة 110 آلاف طن قادمة من المملكة العربية السعودية ومتجهة إلى إيطاليا، وكانت قناة السويس قد شهدت عبور 53 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات بلغت 2.1 مليون طن، وعبرت القناة من الشمال 22 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات مليون طن ومن الجنوب 31 سفينة عبرت بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.1 مليون طن، وأن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات العملاقة MSC NEW YORK التى ترفع علم بنما بحمولة 181 ألف طن وهى قادمة من البرتغال ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية.

وشهدت قناة السويس الثلاثاء عبور 55 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات بلغت 3.4 مليون طن، حيث عبرت القناة من الشمال 29 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات 1.7 مليون طن، ومن الجنوب 26 سفينة عبرت بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.7 مليون طن، ويذكر أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MAGLEBY MAERSK بحمولة 200 ألف طن، وهى من أضخم سفن الحاويات فى العالم، قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت الأربعاء 46 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 2 مليون و960 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، منهم 15 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولة قدرها 864 ألف طن و31 سفينة ضمن قافلة الجنوب فى قناة السويس الجديدة بحمولة قدرها 2 مليون و106 آلاف طن.

وعبرت أمس الخميس قناة السويس، 43 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و600 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، منهم 21 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن و22 سفينة ضمن قافلة الجنوب فى قناة السويس الجديدة بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن.

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