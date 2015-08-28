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بالصور.. أوناش "السكك الحديدية" تعيد عربة قطار الإسماعيلية إلى مسارها

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تمكنت أوناش هيئة السكك الحديدية، من إعادة عربة قطار إلى وضعها الصحيح على القضبان قبل رصيف محطة القنطرة، وغادر القطار إلى الإسماعيلية بعد توقفه عدة ساعات، دون تأثر حركة القطارات بخروج العربة عن مسارها.

كان مسئولو السكك الحديدية بالإسماعيلية، قاموا بفصل عربة القطار التى خرجت عن قضبان السكك الحديدية قبل رصيف محطة القنطرة غرب، عن القطار الذى يجرها لتسيير حركة القطارات وعدم توقفها.

وقال مصدر مسئول بالهيئة، غنه تم فصل العربة وتجنيب القطار بأكمله على رصيف محطة القنطرة غرب .

كانت عربة القطار القادم من بورسعيد والمتجهة إلى الإسماعيلية قد خرجت عن مسارها قبل دخول القطار إلى محطة سكك حديد القنطرة غرب فى الإسماعيلية .

وقال مصدر مسئول بالسكك الحديدية إن القطار القادم من بورسعيد خرجت عربة منه عن مسارها قبل دخوله محطة سكك حديد القنطرة غرب دون أسباب معروفة عن سبب خروج العربة.

وأكد المصدر أن جرار القطار يحمل رقم 3622 وأن العربة التى انحرفت عن مسارها تحمل أرقام 15988.

وأضاف:" لم تحدث أى إصابة نتيجة خروج العربة عن القضبان وجار الاستعانة بالأوناش لإعادة العربة على القضبان".

وأكد المصدر أن حركة القطارات على طريق الإسماعيلية - بورسعيد لم تتأثر نتيجة خروج العربة عن مسارها وأن القطار فى طريقه للإسماعيلية بعد قيام أوناش السكك الحديدية باستعادة العربة على القضبان.

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اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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