تعليم القويعية يطبق برنامج مكافحة الفيروسات على شبكة الحاسب بالإدارة

دشن مدير تعليم محافظة القويعية خالد الشبانة برنامج مكافحة الفيروسات trend micro لشبكة الحاسب الآلي بالإدارة بعد تركيب الخادم الخاص بالبرنامج والذي ينفذ لأول مرة على مستوى إدارات التعليم بالمملكة بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية سعد المطوع ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية صالح الزهراني ومدير وحدة تقنية المعلومات محمد العريفي.

ويعمل البرنامج على حماية جميع أجهزة الحاسب الآلي التابعة لإدارة التعليم على مستوى المحافظة وحمايتها من الفيروسات والاختراقات والهكر وربطها بوزارة التعليم.

هذا وأوضح مدير وحدة تقنية المعلومات بالإدارة محمد العريفي بأن البرنامج يقوم على حماية جميع أجهزة الحاسب الآلي على مستوى تعليم محافظة القويعية من الفيروسات والاختراقات والهكر وربطها بوزارة التعليم وأن تنفيذ برنامج الحماية بتعليم القويعية يمر بثلاث مراحل الأولى على مستوى مبنى إدارة التعليم والمرحلة الثانية تشمل أقسام الإدارة الخارجية ومكاتب التعليم بالمحافظة والمرحلة الثالثة والأخيرة تشمل جميع مدارس المحافظة.

وأضاف العريفي بأن هذا البرنامج ضمن مشروع كبير تنفذه وزارة التعليم لحماية أجهزة الوزارة على مستوى إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات من الفيروسات والاختراقات.