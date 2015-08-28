«تصحيح الأوضاع».. نقطة مضيئة أخرى في مسيرة العطاء للأشقاء

سجل المملكة الناصع في التعاطي مع الجوانب الإنسانية والأخوية مع أبناء اليمن الشقيق يمثل صورة مشرقة في مراعاة ومعالجة الظروف الصعبة التي يتعرض لها أبناء هذا البلد في كثير من مخرجاته السياسية المؤلمة والتي انعكست في كثير من الأوقات على الحياة الاجتماعية، فكانت المملكة على الدوام الحاضن الرحيم لهؤلاء الأشقاء المكلومين بجراح تلك النزاعات الداخلية التي حطمت مستقبل هذا البلد وشرذمت كل أوجه وفرص التنمية فيه، والتي كان من الممكن أن تكون العون والوعاء الذي ينهض من خلاله أبناء هذا البلد بوطنهم ويكونون جزءًا من منظومة استشراف التنمية التي تجتاح الكثير من بلاد العالم.

وإذا كانت هذه الحرب الدائرة اليوم في اليمن للخلاص من كبوة محاولة اختطافه من زمرة الانقلابيين على الشرعية قد دفعت بالكثير من أبناء هذا البلد إلى النزوح إلى المملكة وإلى بعض المناطق شبه الآمنة في اليمن، فإن المملكة تعاملت مع هذه المآسي التي يتعرض لها هذا الشعب بكثير من المسؤولية فكانت المكرمة الملكية الكريمة لمعالجة أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة بطريقة غير شرعية بمثابة طوق النجاة التي حفظت بكل مبادراتها وجوانبها الإنسانية لهؤلاء الأشقاء ماء الوجه، وأكدت وقوف المملكة مع أشقائها اليمنيين حكومة وشعباً في مختلف المراحل من تاريخ اليمن، وهذا أمر ليس بمستغرب على قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي بذلت ولا تزال تبذل الكثير من المال والرجال من أجل تخليص اليمن الشقيق من كبوته ومن أعدائه الخونة المحسوبين على شعبه.

حيث تأتي هذه اللفتة والمبادرة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في معالجة وتصحيح أوضاع ما يقرب من نصف مليون من المقيمين اليمنيين بطريقة غير شرعية في إطار عملية إعادة الأمل للشعب اليمني في ظل وطأة هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، ولقد سمحت هذه المبادرة الكريمة بتمكين أبناء اليمن النازحين إلى المملكة من الحصول على كثير من الميزات العملية وفي مقدمتها منحهم بطاقة زائر عبر جميع مكاتب الجوازات في مناطق المملكة حتى تزول هذه الغمة السوداء عن وطنهم، وكذلك تمكينهم من الحصول على السكن في أي منطقة من مناطق المملكة، ومنحهم فرص العمل في القطاع الخاص لتحسين ظروفهم المعيشية، وكذلك الحصول على الرعاية الصحية، وفرص التعليم من خلال الانخراط في المؤسسات التعليمية، هذا إلى جانب العديد من المبادرات التي تمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، في بادرة انتفت معها الحاجة إلى إقامة مخيمات للنازحين اليمنيين على أراضي المملكة، وإلى جانب هذه الجهود التي تم تقديمها للأشقاء اليمنيين داخل المملكة فقد تكفلت المملكة ببناء مركز للإيواء داخل الأراضي اليمنية تقدم فيه الخدمات الإغاثية والإنسانية للعالقين في المنافذ الحدودية وكذلك تشغيل المستشفيات التي سبق للمملكة انشاؤها في اليمن بكامل طاقتها وكذا المشافي والمراكز الصحية في المناطق الحدودية حيث تتم معالجة المصابين والجرحى من كل الأطراف والفئات بلا تمييز أو تفرقة.

لقد كان تعاطي المملكة في معالجة أوضاع المقيمين بطريقة غير شرعية منبثقا من أهمية الحفاظ على كرامة هذا الشعب الشقيق وتوفير سبل الحياة الكريمة له على أراضي المملكة كضيوف أعزاء حيث تم تشكيل لجنة عاجلة على مستوى عال من وزارة الداخلية ووزارة العمل لهذا الغرض، حيث تبذل هذه اللجنة جهودها لتوفير الراحة للأشقاء اليمنيين بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله ورعاه- الذي تجاوز مرحلة إعادة الأمل إلى تحقيق الأمل، وما تجده هذه الحملة من إنجازات بخطط منظمة وميسرة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله –، وما تجده هذه الحملة وجميع مقرراتها من عناية واهتمام ومتابعة مستمرة من أصحاب السمو أمراء المناطق، ومن الأجهزة المعنية في قطاعات وزارة الداخلية ووزارة العمل.

ولقد كان لهذه المبادرة الكريمة الأثر الكبير لدى الأشقاء اليمنيين حكومة وشعباً حيث عبرت الحكومة اليمنية عن بالغ شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- وحكومته الرشيدة، مؤكدين أن هذه المبادرات والمواقف العظيمة لحكومة المملكة وشعبها الوفي مع إخوانهم وأشقائهم أبناء اليمن ستظل محفورة وراسخة في أذهان ووجدان الشعب اليمني في الحاضر، ومحفورة في ذاكرة أجيال المستقبل، داعين المولى أن يحفظ مملكة الإنسانية وحكومتها الرشيدة وشعبها من كل سوء ومن كل مكروه.