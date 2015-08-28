فيصل بن مشعل يستقبل الفائزين بمسابقة أفضل خمس تغريدات لحملة معاً ضد الإرهاب

بريدة – منصور الجفن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ظهر أمس الفائزين بمسابقة أفضل خمس تغريدات لحملة معاً ضد الإرهاب والفكر الضال، حيث بارك سموه للفائزين بالمسابقة وأشاد بدورها للتصدي للحملات الإرهابية الإلكترونية التي تستهدف شباب الوطن بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي وبما شاركوا به المتسابقين في هذه الحملة وشكر سموه صاحب الفكرة عبدالرحمن العايد سائلاً سموه الله لهم التوفيق والسداد وأن يحفظ أمن هذا الوطن، وأكد رجل الأعمال عبدالرحمن العايد أنه فخور بتقديم جزء بسيط لصالح دينه ووطنه في محاربة الإرهاب والفكر الضال وشكر العايد سمو أمير القصيم لدعمه لهذه المسابقة.