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صبيا تودع الشهيدين «أبوعزام» و«الطميحي»

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صبيا تودع الشهيدين «أبوعزام» و«الطميحي» صبيا تودع الشهيدين «أبوعزام» و«الطميحي»

    ودّعت محافظة صبيا عصر الأمس الشهيدين الرقيب عبده بن لاحق أبو عزام والجندي أول سعيد بن محمد جدع طميحي اللذين استشهدا في ميدان العز دفاعاً عن أرض هذا الوطن الغالي، حيث ووري جثمانيهما الثرى في مقبرة السلامة العليا ومقبرة الباطنة بالطمحة، بحضور جمع غفير يتقدمهم محافظ صبيا محمد بن سعيد الحجري، ومديري الإدارات الحكومية، وعدد من زملاء الشهيدين من منسوبي القوات المسلحة.

ونقل محافظ صبيا تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في شهيدي الوطن لأسرتي "أبوعزام" و"الطميحي"، وهنأ ذويهم باستشهادهما في سبيل الذود عن مقدسات هذا الوطن، وإنهم فخر لكل الوطن.

وبدوره، قال عم الشهيد "طميحي"، والمرافق الشخصي لسمو أمير منطقة جازان، مصطفى جدع بعلول طميحي: "إننا زدنا فخراً وفرحاً باستشهاد ابن أخي"، لافتاً بأن كافة عائلته فداء لتراب هذا الوطن وعلى أتم الاستعداد للتضحية، ومؤكداً بأن عائلته لن تستقبل المعزين في هذا اليوم، بل لاستقبال المباركين بشهادة ابن أخي "سعيد"، سائلاً الله أن يرحمه ويرحم شهداء الوطن.

الجدير بالذكر أن الشهيد "سعيد طميحي" من مواليد الرافعي، ويبلغ من العمر 27 سنة، متزوج ولديه ابنة واحدة، وهو أصغر إخوانه، حيث التحق بالخدمة العسكرية قبل خمس سنوات، وحظي بالشهادة في ميدان الشرف بقطاع الخوبة بمنطقة جازان.

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