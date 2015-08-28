الصحة: ارتفاع إصابات كورونا «في مستشفى الحرس» إلى 71 .. وبوادر تبشر بوجود لقاح جديد

أوضح الدكتور عبدالله العسيري الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة بأنه تم تسجيل 14 حالة اضافية لفيروس متلازمة الشرق الاوسط التنفسية كورونا مؤكدة مرتبطة بالتفشي بمستشفى الملك فهد في مدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني بالرياض ليصل العدد الكلي للحالات المرتبطة بهذا التفشي منذ بدايته منذ اكثر من شهر الى 71 حالة مؤكدة في المختبرات التابعة لوزارة الصحة، وتماثل للشفاء 17 حالة ولله الحمد.

مشيرا الى انه لايزال هناك 35 حالة منومة في المستشفيات منها 19 حالة في العناية المركزة.

بوادر تبشر بوجود لقاح جديد.. والحالات المسجلة لا تشكل حالات عدوى جديدة

وأكد العسيري انه بالرغم من تسجيل حالات بهذا الفيروس بشكل يومي إلا ان جميع الحالات المسجلة في الايام القليلة الماضية لا تشكل حالات عدوى جديدة داخل المستشفى وإنما هي حالات اكتسبت العدوى قبل اسبوع على الاقل من الان، ولكن نظرا لطول فترة حضانة المرض فكثير من المرضى او معظمهم لا تظهر عليهم الاعراض إلا بعد فترة طويلة قد تصل الى اسبوعين، اضافة الى ان التأكيد المخبري قد يأخذ وقتا وقد يكون الفحص الاولي سلبيا ويحتاج الى اعادة فحص العينات لأكثر من مرة.

وأضاف العسيري احب ان اوجه رسالة الى جميع المواطنين والمقيمين في المملكة ان الحالات المسجلة خلال الايام الماضية لا تشكل حالات عدوى جديدة داخل المنشأت الصحية وإنما هي حالات اكتسبت العدوى سابقا ولم تظهر عليها الاعراض إلا مؤخرا.

وأشار العسيري خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بديوان الوزارة بمشاركة كلا من جان واتسون الخبير من المركز الأمريكي لمراقبة الأمراض والدكتور أحمد الهرسي رئيس المجلس العلمي الاستشاري في مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، والدكتور هايل العبدلي مدير عام مكافحة العدوى في المنشآت الصحية.

وفيما يختص في الاستجابة في وزارة الصحة لهذا الفيروس بأن هناك استجابة تتم على اكثر من مرحلة من حيث فرق الاستجابة السريعة والتي تقودها الادارة العامة للوقاية من العدوى وكذلك من خلال الدعم المتواصل مع مستشفى الملك فهد بمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد مدير مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية الدكتور هايل العبدلي أن الوزارة تدرس حالياً عدم السماح للممارسين الصحيين في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض بالمشاركة في أعمال حج هذا العام 1436ه بالإضافة إلى المخالطين للمصابين حتى لا يكون هناك نقل عدوى جديدة.

وقال رئيس المجلس الاستشاري في مركز القيادة والتحكم الدكتور أحمد الهرسي ان هناك أخباراً إيجابية تبشر بوجود لقاح جديد لفيروس كورونا مشيراً إلى أنه جار تطبيقه حالياً على القردة في الولايات المتحدة الأمريكية وسيتم إخضاعه للمتابعة ومعرفة مدى جدواه على الإنسان والتأكد من عدم ظهور أعراض جانبية.

من ناحيته اشاد الخبير من المركز الامريكي لمراقبة الامراض الدكتور جان واتسون بالإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة في مجال مكافحة فيروس كورونا وتطبيقها لإجراءات مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، مؤكداً استمرار التعاون بين وزارة الصحة والمركز مؤكداً أيضاً على أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس.

من جهة اخرى نفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي ما تناقله بعض وسائل الإعلام عن اغلاق طوارئ مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة واقسام التنويم والعمليات، واكدت أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة وقسم الطوارئ واقسام التنويم والعمليات تستقبل المرضى حسب الضوابط الطبية المعتمدة المطابقة للمعايير الدولية من إدارة مكافحة العدوى كبقية المنشآت الصحية الاخرى، والتي تضمن سلامة وصحة المرضى وتمارس عملها بشكل اعتيادي، حيث لا يوجد أي حالة كورونا مؤكدة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة.