الجوازات تصدر 35 ألف قرار إداري بحق مواطنين ومقيمين خلال تسعة اشهر

أوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن اللجان الإدارية التابعة للجوازات و المشكّلة في جوازات مناطق ومحافظات المملكة أصدرت من تاريخ 1/1/1436ه إلى تاريخ 30/9/1436ه (35.010 ) ( خمسة وثلاثون ألفاً وعشرة ) قرارات إدارية بحق مواطنين ومقيمين تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل المتسللين والتستر عليهم وتشغيلهم وتقديم المساعدة لهم، وقد شملت هذه العقوبات السجن وغرامات مالية مستحصلة بلغت ( 56.243.200) ريال ، وغرامات مالية غير مستحصلة تبلغ (329.428.500) ريال والتشهير بهم والمطالبة بمصادرة المركبات التي استخدمت في نقل المتسللين والمخالفين ومساعدتهم حيث بلغت( 287 ) مركبة وتم اعتماد جميع هذه القرارات من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – .

من جهة أخرى أكد قائد قوات الجوازات للحج نائب مدير عام الجوازات اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي أن عدد المرحلين من بداية العام الهجري الحالي 1436ه حتى تاريخه بلغ ( 507.788) مرحلاً من مخالفي نظام الإقامة، وحث اللواء الحويفي جميع المواطنين والمقيمين للالتزام والتقيد بأنظمة وتعليمات الحج مشيراً إلى أن المديرية العامة للجوازات شكلت عدة لجان إدارية موسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة تعمل على مدار الساعة وتتولى إصدار العقوبات الفورية بحق المخالفين الناقلين للحجاج بدون تصريح حج , وقد نصت تلك العقوبات على الآتي :

أولاً / يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجا لا يحملون تصاريح حج نظامية بالسجن لمدة خمسة عشر يوماً وبغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله, مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في نقله.

ثانياً / في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب المخالف بالسجن لمدة شهرين وبغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله .

ثالثاً / وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب المخالف بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله .

وفي كل الأحوال يتم ترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة , ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً .

وأشار اللواء الحويفي إلى أن عقوبة نقل المتسللين أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم نصت على الآتي :

1- غرامه مالية تصل إلى 100ألف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين.

2- السجن لمدة تصل إلى سنتين.

3- الترحيل إن كان المخالف وافداً.

4- التشهير بالمخالف.

5- مصادرة المركبة قضائياً.

ودعا قائد قوات الجوازات للحج جميع المواطنين والمقيمين إلى استخراج التصريح الرسمي لأداء فريضة الحج تفادياً للعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين لتعليمات الحج بكل حزم , كما حث ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة إلى التقيد بمواعيد القدوم والمغادرة قبل انتهاء المدة المحددة بالتأشيرة القادمين بموجبها , مؤكداً بأن 30/11/1436ه آخر موعد لاستقبال الحجاج عبر منافذ المملكة البرية , مع التذكير لضيوف الرحمن من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة حملهم التصريح الرسمي لأداء الفريضة من بلادهم حتى لا يتم اعادتهم.