«سلمى الراشد» أول مسجلة بقيد ناخبي المجالس البلدية بالرياض

سجلت مرحلة قيد الناخبين في مدينة الرياض عضو جمعية النهضة النسائية سلمى الراشد كأول سيدة في قيد الناخبين لانتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة وذلك في يوم 7/11/1436ه والذي يعد يوماً تاريخياً للسعودية حيث تشارك فيه المرأة للمرة الأولى بالانتخابات البلدية بعد حصولها على الحق بالتصويت والترشح لتتمكن من المشاركة ابتداءً من الدورة الثالثة.

وقالت رئيس مشروع قدرة بجمعية النهضة سلمى الراشد إن مشاركتها في الانتخابات أتت لتترجم أهمية دور المرأة في التنمية المجتمعية والمشاركة في صنع القرار، والقيام بواجبها تجاه هذا الوطن لدفع عجلة تنميته إلى الأمام، والاهتمام بالبيئة الحاضنة للمواطنين والمواطنات.

وأشارت الراشد إلى أن جمعية النهضة إيماناً منها بدعم القضايا الاجتماعية الملحة والمتغيرة، فقد أولت اهتماماً كبيراً بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، فقد نفذت برنامج (مدى) لتدريب عدد من النساء المؤثرات، وشمل البرنامج تدريب عضوات من مجلس الشورى والعديد من الجهات على المشاركة في الانتخابات البلدية، بهدف تعزيز الوعي الفكري لدى آلاف الناخبين في جميع مناطق المملكة، ودعم مشاركتهم في الانتخابات، إضافة إلى إيضاح وظائف المجلس البلدي، وتعميم ثقافة المواطنة الفعالة، من أجل الوصول للتنمية المحلية المطلوبة.

وحصلت جمعية النهضة النسائية على تصريح من وزارة الشؤون البلدية والقروية بإطلاق حملة تساهم في التوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات البلدية، وذلك من خلال برنامج مدى، والذي انطلق بدورات تدريبية لنشر ثقافة المشاركة المجتمعية في الانتخابات البلدية، وواصل البرنامج الذي انطلق تحت شعار #صوتك_يفرق فعاليته في عدة مدن، وتزينت العديد من لوحات الشوارع بعبارات وصور إرشادية عن الانتخابات البلدية، إضافة إلى تواجد الحملة في العديد من المجمعات التجارية والمراكز.