مبادرة خادم الحرمين جنبت اليمنيين عناء المخيمات

أسهمت المملكة في تخفيف معاناة الإخوة اليمنيين المتواجدين في داخل المملكة بعد القرار الحكيم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والذي ينص على تصحيح أوضاع الاشقاء اليمنيين الذين دخلوا البلاد يطريقة غير نظامية، تقديراً منه -حفظه الله- على الإخوة وحسن الجوار وصلة الرحم والقرابة التي تربط الشعبين الشقيقين، وتخفيف الأعباء عنهم.

القرار الإنساني وجد تقديراً شعبياً وترحيباً من الأشقاء

هذا القرار التاريخي الذي استفاد منه حوالي نصف مليون يمني حسب الإحصائيات الصادرة من المديرية العامة للجوازات أسهم كثيراً في استقرار الأشقاء اليمنيين داخل المملكة، حيث سمح لهم بالعمل من اجل توفير لقمة العيش، وتوفر لهم العلاج بعد سلامة اوراقهم، وفتحت لهم البيوت والقلوب بعد ان اصبحوا نظاميين.

تصحيح وضع اخواننا اليمنيين فتح الباب امام الشعب السعودي الذي اكد وقوفه مع ابناء اليمن في محنتهم وسجل ابناء المملكة لوحة مشرفة يسجلها التاريخ، حينما فتح العديد منهم قلوبهم قبل بيوتهم وأسهموا في اسكان بعض الاسر وتقاسموا معهم اللقمة في مشهد انساني حفظ الود والاحترام المتبادل بين الاخوة الاشقاء.

شكر خادم الحرمين

عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية قدم شكره وامتنانه للامر الملكي الذي أثمر عن تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون يمني كانوا يقيمون بشكل غير مشروع وذلك بمنحهم بطاقة زائر والسماح لهم بالعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية وحفظ كرامتهم في بادرة انتفت الحاجة معها إلى إقامة مخيمات لاجئين للإخوة اليمنيين على أراضي المملكة، وكذلك تكفل المملكة ببناء مركز للإيواء داخل الأراضي اليمنية تقدم فيه الخدمات الإغاثية والإنسانية للعالقين في المنافذ الحدودية وتشغيل المستشفيات التي سبق للمملكة انشاؤها في اليمن بكامل طاقتها وكذا المشافي والمراكز الصحية في المناطق الحدودية حيث تتم معالجة المصابين والجرحى من كل الأطراف والفئات بلا تمييز أو تفرقة.

ولي العهد يتابع

كان للمتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأثر الكبير في أن تسير عمليات التصحيح خلال الأشهر الماضية بكل يسر وسهولة وظل سموه يتابع باستمرار ويوجه بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لسرعة انهاء اجراءاتهم وفتح الباب لهم بالعمل والعلاج والسكن النظامي، حيث كان النظام يمنع قبل صدور الامر السامي للاخوة اليمنيين من ايواء او تشغيل او نقل أي مخالف كان.

ترحيب شعبي

لقي القرار الصادر من خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع الإخوة اليمنيين صدى كبيراً لدى الشعب السعودي واليمني، وأكدوا على الموقف الإنساني النبيل الذي جاء ليؤكد ان مواقف المملكة مع الشعب اليمني لن تتوقف.

كما أكد أبناء المملكة أنهم يثمنون لخادم الحرمين الشريفين هذه الوقفة الانسانية وانهم يقفون دائما صفا واحد مع القرارات التي تصدر من الحكومة الرشيدة ويرحبون بالاخوة اليمنيين متمنين لهم النصر على الإنقلابيين والعودة الى اوطانهم مرفوعي الرأس وقد تحرر بلدهم بالكامل.

الجوازات جندت امكانياتها

الجوازات اسهمت بشكل كبير في تنفيذ التوجيهات الكريمة فجهزت كافة امكانياتها لتصحيح اوضاع الاخوة اليمنيين الذي بلغ عددهم حتى نهاية المهلة 463.562 يمنياً.

وكان المناطق الاكثر من ناحية عمليات التصحيح هي منطقة جازن ثم منطقة مكة المكرمة ثم منطقة الرياض، ولم يستثن تصحيح اوضاع الاخوة اليمنيين احدا عدا من لديه قضية جنائية، وشمل التصحيح كبار السن والنساء والاطفال والرجال الذين قدموا للمملكة بطريقة غير نظامية عبر الحدود او من تأخر عن المغادرة بعد الحج او العمرة او الزيارة، وتم منحهم اقامة مؤقتة لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد.

نجاح الحملة

مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اكد ان عمليات التصحيح سارت ولله الحمد وفق الخطط التي عملت لهذا الشان وسط توجيهات كريمة من قبل ولي العهد وزير الداخلية الذي كان حريصا على سير عمليات التصحيح بالشكل المطلوب والذي يضمن سلامة الاخوة اليمنيين .

وقال اليحيى: كانت الجهود ولله الحمد مشتركة فلقد اسهمت ايضا السفارة اليمينة في نجاح الحملة التصحيحية اضافة الى الاعلام الذي كان مساندا لنا في توعية الاخوة اليمنيين بعد العودة الى التنظيم الذي تم من قبل المديرية في موقع الجوازات بشأن المواعيد وهو اجراء مهم جدا ساهم في تخفيف الزحام.

خطط ميسرة

مساعد مدير الأمن العام للشؤون الأمنية اللواء جمعان الغامدي قال ان لجان التصحيح سارت بخطط منظمة وميسرة في جميع مناطق المملكة وبذلت جهودا كبيرة لتوفير الراحة للأشقاء اليمنيين، وقد حققت اللجان خلال الفترة التصحيحة الماضية نجاحات أسهمت في تسهيل مهمة عملية التصحيح.

وبين اللواء الغامدي أن الجولات التي قامت بها اللجنة للتأكد من آلية العمل المعدة أبرزت رضا الإخوة اليمنيين.

49 مركزاً

العقيد محمد السعد مدير إدارة العلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات أكد أن المديرية قامت بناء على توجيهات ولي العهد وزير الداخلية ومتابعة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بتجهيز القوى البشرية وتوفير الاجهزة الالية والفنية من حاسبات وبصمة في كل المراكز التي تم اعتمادها وهي 49 مركزا في جميع مناطق المملكة وعلى مدار 24 ساعة خلال 100 يوم هي مجمل فترة التصحيح.

وزير المغتربين اليمني

وزير المغتربين في الحكومة اليمنية علوي بافقيه قال إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بتصحيح أوضاع اليمنيين كافة الذين دخلوا للمملكة بطريقة غير نظامية هي امتداد للجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة في تسهيل مختلف الإجراءات ومكنت مجموعة كبيرة من المغتربين والأسر اليمنية من تصحيح أوضاعها بكل يسر وسهولة.