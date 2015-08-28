انتقالات فى الجول - صيحى يوقع موسمين للإسماعيلي

وقع محمد صبحي حارس المرمى على عقد تعاقد مع النادي الإسماعيلي يستمر لموسمين.

وقال صبحى إنه وقع للنادى فى حضور بديع أبو على عضو مجلس إدارة النادي.

وأوضح أنه وقع دون أن يحصل على أي مبالغ أو شيكات وذلك حبا في النادي الذى نشأ بين جدرانه.

وأتم إنه فى نفس الوقت واثق من حصوله على مستحقاته لدى النادي سواء للتعاقد الجديد أو تلك المتأخرة عن مواسم سابقة.

وكان الإسماعيلى قد أعلن فى وقت سابق أن الحارس لا يريد أن يوقع إلا بعد الحصول على 50% من قيمة مستحقاته عن الموسم الأول وإنه تم إرجاء التوقيع على العقود حيث أن المفروض أن يقبل بنسبة الـ25%.

لكن صبحي في النهاية قرر التوقيع والالتزام مع الدراويش قبل إتمام اتفاقه المالي مع النادي.