ضبط مسجل سابق اتهامه فى 39 قضية وبحوزته فرد روسى بقنا

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الوقف فى محافظة قنا، من ضبط أحد العناصر الإجرامية والسابق اتهامه فى 39 قضية سرقات.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد تمكن ضباط المباحث برئاسة النقيب مصطفى حلمى رئيس مباحث الوقف، وإشراف العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط أحد العناصر الإجرامية يدعى "محمود ع ع مسجل سرقات عامة" والسابق اتهامه فى 39 قضية سرقات والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا، وبحوزته فرد روسى وعدد من الطلقات، وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة لتتولى التحقيقات.