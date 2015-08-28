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البروكلى يعزز جهاز المناعة ويحميك من الأمراض

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البروكلى يعزز جهاز المناعة ويحميك من الأمراض البروكلى يعزز جهاز المناعة ويحميك من الأمراض
يلعب الجهاز المناعى دورا رئيسيا فى الصحة العامة والحماية من الأمراض، ولسوء الحظ، يمكن أن تتعرض صحة جهاز المناعة للخطر عن طريق تدمير الجذور الحرة والأكسدة من العوامل البيئية ونمط الحياة.

ووفقاً لموقع “Fox News”، الخبرى الطبى، فإن تناول الأطعمة الغنية بالمواد المغذية يعزز المناعة ويقوى الصحة العامة، وللمساعدة على إبقاء نظام المناعة قويا، وجد الباحثون أن البروكلى غنى بالمواد المغذية التى تعزز المناعة مثل فيتامين A، فيتامين C، ومضادات الأكسدة مثل "الجلوتاثيون"، حيث إن الجلوتاثيون يحمى الجسم من الجذور الحرة التى تحصن الصحة المناعية وتعزز الحماية ضد الأكسدة.

وأظهرت دراسة أجريت مؤخرا فى المجلة الأوروبية للتغذية، أن تناول 1000 مجم عن طريق الفم يومياً من مكملات الجلوتاثيون يزيد من مستويات الجلوتاثيون فى الدم، وبالتالى زيادة القوة المناعية، ولتعظيم الفوائد من فيتامين C والجلوتاثيون، من الأفضل أكل الأطعمة فى شكلها "الخام".

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