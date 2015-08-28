الإصابة بالحساسية خلال الامتحانات تخفض درجات الطلاب بنسبة 10%

الطلاب الذين حققوا نتائج مخيبة للآمال خلال امتحانات نهاية العام الماضى، قد تُلتمس لهم الأعذار إذا كانوا يعانون من الحساسية حسب الأبحاث الطبية الحديثة التى نشرت مؤخرًا.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا عن أن الطلاب الذين يعانون من الحساسية خاصة المصابين بمرض حمى القش خلال أيام الامتحانات قد يتدهور أداؤهم الأكاديمي، وتقل درجاتهم الإجمالية خلال امتحانات نهاية العام بنسبة 10%.

وأضاف الباحثون أن الطلاب المصابين بحمى القش غالبًا ما تقل فرص لحاقهم بالكليات التى تتيح دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والحساب خلال المرحلة الجامعية، وكما كشفت النتائج أيضًا عن أن زيادة أعداد حبوب اللقاح لدى الطلاب المصابين بالحساسية خلال فترة الامتحانات تحد بشكل مؤقت قدراتهم العقلية، ولذا يجب الانتباه واتباع كل الوسائل التى تعزز القدرات العقلية مثل اتباع الحمية الصحية وممارسة الرياضة والحصول على النوم الكافى.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر السنوى للرابطة الاقتصادية الأوروبية، والذى عقد مؤخرًا فى مدينة مانهايم الألمانية، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

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