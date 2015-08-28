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التفاح يعزز الشعور بالشبع ويقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمرىء

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التفاح يعزز الشعور بالشبع ويقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمرىء التفاح يعزز الشعور بالشبع ويقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمرىء
كشفت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة واشنطن عن أن بعض المركبات فى التفاح يمكن أن تساعد على منع بعض الأمراض التى تؤدى إلى السمنة، حيث إنها تساعد البكتيريا الحميدة فى القولون على النمو والانتشار، بالإضافة إلى أنها تؤثر على مستويات الالتهاب وتساعدنا على الشعور بالشبع والرضا، نظرًا لاحتوائها على مركبات غير قابلة للهضم.

كما اكتشف باحثون فى جامعة ولاية ايوا أن قشر التفاح يحتوى على مادة يوروسوليك، التى ارتبطت مع انخفاض معدل السمنة فى الفئران، حيث إنها تعمل على زيادة البنية أو"الدهون الجيدة"، لذلك ينصح الباحثون بتناول التفاحة كاملة.

ويوفر التفاح ما يقرب من 10% من فيتامين C والألياف التى يحتاجها الجسم كل يوم، حيث إن فيتامين C له تأثير قوى بالنسبة لتعزيز نظام المناعة لدينا، كما أنها يرتبط مع انخفاض خطر الإصابة بسرطان فى المرىء.

وأعتقد عدد كبير من الباحثين خلال العديد من الدراسات أن الألياف الغذائية تحد من خطر الإصابة بسرطان القولون، وربما لأنها تساعد فى السيطرة على الوزن، كما تحتوى قشور التفاح أيضًا على مادة "كيرسيتين"، و"الفلافونويد" التى تظهر خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، والتى يمكن أن تساعد فى الوقاية من السرطان.

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مصر 365

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