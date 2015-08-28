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احذر.. تدخين الحشيش والبانجو خلال مرحلة المراهقة يعرضك للشيزوفرينيا

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احذر.. تدخين الحشيش والبانجو خلال مرحلة المراهقة يعرضك للشيزوفرينيا احذر.. تدخين الحشيش والبانجو خلال مرحلة المراهقة يعرضك للشيزوفرينيا
الحشيش والبانجو من أشهر أنواع المخدرات التى تنتشر بين أوساط الكثير من الشباب والمراهقين، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تورونتو الكندية أن تدخين مخدر الحشيش والبانجو خلال مرحلة المراهقة يساهم فى رفع فرص الإصابة بالشيزوفرينيا أو الفصام.

وتابعت الدراسة أن الذكور الذى يدخنون أنواع المخدرات المختلفة التى تجهز باستخدام نبات القنب الهندى قبل بلوغ عمر 16 عامًا غالبًا ما يحدث لهم خلل فى تطور القشرة المخية ويرتفع خطر إصابتهم بالشيزوفرينيا فى مراحل عمرية لاحقة، وخاصة ً حال وجود استعداد وراثى للإصابة به.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى للمجلة الطبية "JAMA Psychiatry" فى السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج عقب تقييم الدراسة التى شملت 1500 شخص بالغ.

وتضاف هذه النتائج إلى ما توصلت إليه الأبحاث الأخرى التى ربطت بين تدخين الحشيش وارتفاع فرص الإصابة بالشيزوفرينيا، وكما ثبت أنه يتسبب فى الكثير من الأمراض مثل الذهان والأزمة القلبية والسكتة الدماغية وضعف الذاكرة وسرطان الخصية والعقم.

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مصر 365