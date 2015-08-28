مكياج عيون مع اكسسوارات لإطلالتك بالحجاب

هل أنت من محبات اعتماد مكياج عيون مميز وراق؟ هل تودين تنسيق هذا المكياج مع اكسسوارات للحجاب تناسب إطلالتك الانيقة؟ خيبرة التجميل shazia haque تعمتد في تنفيذ مكياجها على أسلوب خاص ومميز في وضع المكياج وتنسيقه مع اكسسوارات الحجاب .

رسم الحواجب بالشعر الإصطناعي بتقنية حديثة

"سيدتي نت" يعرفك على مكياج عيون تعتمده shazia haque وتستخدم في تنفيذه الاي لاينر العريض والمائي مع الظلال بألوان بارزة ومميزة وعادة ما تعتمد على الظلال اللامعة في مكياج السهرات ،إضافة إلى اعتماد رموش اصطناعية طويلة تمنح العيون سحر خاص وجاذبية .

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