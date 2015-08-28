ريم نصري تدافع عن أيمن زيدان.. فمن هدّده بقتل أولاده؟

شنّ عدد من روّاد موقع "الفيس بوك" هجوماً على الفنان السوري أيمن زيدان، تضمّن شتائم بحقّه، على إثر انتقاد زيدان لـ "ماليّة دمشق" التابعة لحكومة النّظام الحالي في سوريا.



الموضوع استفزّ الفنانة ريم نصري، بعد أن قام أحد الأشخاص والذي يُدعى محمد مكحل بشتم زيدان بأبشع الأوصاف، لتقوم ريم عبر صفحتها الخاصة بالدّفاع عن الفنان السوري الشهير، وكتبت "يعني والله شي بيهز البدن من عند الصبح ناس عديمة الأخلاق، ناكرة للمعروف جاحدة بوش ملاك وهنن مخبيين مليون وش وحش تحتو، بلحظة بتنزلو البني آدم من أعلى العليين إلى أسفل السافلين".



وتابعت نصري: "مين أنت يا نكرة يا محمد مكحل لحتى تحكي عن أيمن زيدان رائد الدراما السورية، هاد الحكي واحد تافه ضئيل وبعدين شو هالأسلوب السافل، وكيف بدك‬ تقتل ولادو ‫‏أساساً‬ لو كنت بتحب سيادة الرئيس فعلاً كنت حاولت تتشبه بأخلاقو هو نفسو ما بيرضى بهاد الأسلوب الرخيص اللي إن عبّر فهو بيعبر عنك وحدك وعن حقارة أخلاقك، فعلاً في دوائر حكومية ببلدنا بتخلي الواحد يطلع عن دينو، ولكن بكل تأكيد زيدان ما قال هاد الحكي فهو اليوم ببقائو بسوريا بيثبت بالحجة والبرهان محبتو لها ولقائدها الرمز، خسئت محمد مكحل وخسئت محاولتك بزرع الفتن في سوريا وبين أبنائها".



وكان قد أعلن الممثل السوري أيمن زيدان مؤخراً إغلاق مطعم عائد له في دمشق، يحمل اسم "زاوية الفن"، بسبب ما وصفها بالسلوكيات الاستفزازية من قبل موظفي "مالية دمشق"، واصفاً بعض موظفيها بأنهم موظفين عديمي النزاهة وافترائيين، الأمر الذي استفزّ المؤيدين للنظام السوري والذين اعتبروا أنّ انتقاد زيدان لمؤسّسة تابعة للنظام هو انتقاد للرئيس الأسد بحد ذاته.

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