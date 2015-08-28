قمر تعيد قضية نسب ابنها لرجل الأعمال المصري إلى الواجهة

بعد صمت لأشهر طويلة وعدم الإدلاء بأي تصريح صحيفي، عادت المغنية قمر من جديد متحدثة عن نسب ابنها جيمي لرجل الأعمال المصري وصاحب قنوات "ميلودي" جمال أشرف مروان.

فنشرت قمر صورة لابنها جيمي وبجانبه صورة لأشرف مروان، وحرصت على التقاط الصورة من عدة زوايا متشابهة وعلقت عليها قائلة:"like father like son"، أي أنها تشير إلى الشبه الكبير بين ابنها وجمال أشرف مروان.

من جهة أخرى، ذكرت بعض التقارير الصحفية أن قضية الطلاق التي أقامتها السيدة جيلان سنهود زوجة أشرف مروان قد عادت إلى الواجهة من جديد، بعدما تقدمت جيلان بأوراق القضية إلى إحدى المحاكم الأمريكية حيث يقيم الزوجان، علماً أن جيلان حاصلة على الجنسية الأمريكية وبالتالي ستكون المحاكمة حسب القانون الأمريكي الذي لا يجيز أن يتزوج الرجل مرة ثانية على زوجته، خصوصاً وأن لديهما أربعة أولاد من أشرف، وهو ما يدعم موقف جيلان التي طالبت بنصف ثروة جمال أشرف مروان، كي توافق على الطلاق النهائي.

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