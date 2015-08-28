نجلاء القاسمي: الإمارات مكّنت المرأة على الصعد كافة

أكدت الشيخة نجلاء القاسمي سفيرة الدولة لدى جمهورية البرتغال أن الإمارات انتهجت تمكين المرأة باعتبارها جزءاً أساسياً لتطوير مجتمع حديث ومتقدم، وشاركت المرأة في جميع نواحي الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية في الدولة، حيث صنفت الأمم المتحدة في العام 2013 دولة الإمارات في المرتبة الـ 43 على مستوى العالم في المساواة بين الجنسين، كما تصدرت الإمارات المؤشر عربياً .

وقالت لـ «البيان»: إن المرأة في الإمارات واعية متعلمة، وجنت ثمار التطوير في ربع القرن الأخير، فأصبحت طموحاتها لا تحد، وبدأت تتطلع إلى الدراسات العليا والتخصصات الدقيقة، إذ أصبح لافتاً للنظر أن النساء يمثلن العدد الأكبر من طلاب جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا، وقد انعكس كل هذا على رفد واقع العمل بنسبة متنامية من النساء، حيث تبلغ مشاركة المرأة في التعليم العالي 95% للطالبات مقارنة بالطلاب الذين تبلغ نسبتهم 80% من خريجي الثانوية العامة.

دبلوماسية

وأضافت: تشغل المرأة 75% من مجموع خريجي الجامعات في الدولة ويعتبر ذلك من أعلى النسب عالمياً، كما دخلت المرأة الإماراتية السلك الدبلوماسي والقنصلي، وسلك القضاء والنيابة العامة، وشاركت في مجال السلاح الجوي بالقوات المسلحة والطيران المدني على مستوى القيادة في الدولة حيث نرى مشاركة المرأة كوزيرة ونائبة في البرلمان وسفيرة ورئيسة مجلس إدارة، ويشهد قطاع الأعمال مشاركات متعددة للمرأة في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وتابعت: إن عمل المرأة في المجال الدبلوماسي وتمثيلها دولة الإمارات في المحافل الدولية، يبرزان الدور الريادي والحضاري للدولة، ويعكسان نظرة الاحترام والتقدير اللذين تلاقيهما المرأة من خلال إعطائها الفرصة لتكون فاعلة في مسيرة تطور الدولة. الأمر الذي يعمق لديها الإحساس بالولاء والانتماء لهذا الوطن الذي أعطاها الكثير ولذلك نطمح للفرصة التي تمكننا من رد الجميل.

محافل

وأكدت أن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في الإمارات الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي عام 1975 حيث اهتمت منذ فترة بعيدة بالمرأة الإماراتية وقضاياها ومناصرتها وعملت في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية من أجل الأسرة والمجتمع، كما أن جهود أم الإمارات مشهودة ومتواصلة في مجال الاهتمام بكل ما يخص دعم الأسرة العربية ككل والإصلاح الاجتماعي والتي بدورها تسهم في توحيد المجتمع ونشر قيم الترابط والتلاحم الوطني الأمر الذي ينعكس على مسيرة التنمية في الدولة.