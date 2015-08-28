مؤسسة خليفة الإنسانية توزِّع معونات غذائية في الصومال

أكملت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أمس توزيع ألفي سلة غذائية على الأسر المحتاجة المتضررة من موجة الجفاف التي اجتاحت المناطق الغربية والساحلية من الصومال.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن عملية التوزيع ستتواصل، موضِّحا أن بقية الأسر الصومالية المتضررة في المناطق والقرى الأخرى ستوزع عليها المساعدات المخصصة والتي تتضمن سلالا غذائية تحتوي على الطحين والسكر والأرز وزيت الطعام.

وأضاف إن هذه المساعدات تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله »وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب الصومالي وتوفير احتياجاته.

توزيع السلال

وأكَّد أن فريق المؤسسة المتواجد حاليا في مدينة هرجيسا يشرف على عملية توزيع السلال على المحتاجين بالتعاون مع المسؤولين والجهات المعنية في المدينة.

وأشاد سكان المناطق والقرى الذين استفادوا من المساعدات بمواقف الإمارات المشرفة وتقديمها يد العون للشعب الصومالي، مؤكدين أن الإمارات بقيادتها الرشيدة سباقة لفعل الخير في كل مكان وأنها منذ عهد مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه » تمد يد العون لكل محتاج في العالم.

وأشار السكان إلى أن الدولة معروفة بكرمها وحرصها على تقديم المساعدات للمحتاجين في كل بقاع الأرض، مشيدين بالدور الكبير والمساند الذي تقوم به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لصالح الشعب الصومالي وجميع دول العالم.