أخبار عاجلة

إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مؤسسة خليفة الإنسانية توزِّع معونات غذائية في الصومال

Google+ Print
مؤسسة خليفة الإنسانية توزِّع معونات غذائية في الصومال مؤسسة خليفة الإنسانية توزِّع معونات غذائية في الصومال

أكملت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أمس توزيع ألفي سلة غذائية على الأسر المحتاجة المتضررة من موجة الجفاف التي اجتاحت المناطق الغربية والساحلية من الصومال.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن عملية التوزيع ستتواصل، موضِّحا أن بقية الأسر الصومالية المتضررة في المناطق والقرى الأخرى ستوزع عليها المساعدات المخصصة والتي تتضمن سلالا غذائية تحتوي على الطحين والسكر والأرز وزيت الطعام.

وأضاف إن هذه المساعدات تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله »وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب الصومالي وتوفير احتياجاته.

توزيع السلال

وأكَّد أن فريق المؤسسة المتواجد حاليا في مدينة هرجيسا يشرف على عملية توزيع السلال على المحتاجين بالتعاون مع المسؤولين والجهات المعنية في المدينة.

وأشاد سكان المناطق والقرى الذين استفادوا من المساعدات بمواقف الإمارات المشرفة وتقديمها يد العون للشعب الصومالي، مؤكدين أن الإمارات بقيادتها الرشيدة سباقة لفعل الخير في كل مكان وأنها منذ عهد مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه » تمد يد العون لكل محتاج في العالم.

وأشار السكان إلى أن الدولة معروفة بكرمها وحرصها على تقديم المساعدات للمحتاجين في كل بقاع الأرض، مشيدين بالدور الكبير والمساند الذي تقوم به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لصالح الشعب الصومالي وجميع دول العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية