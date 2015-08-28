الأمم المتحدة تشيد بدور الإمارات الريادي في الإغاثة والتطوير

زار وفد رسمي من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» مقر الأمم المتحدة في جنيف ـ سويسرا الأسبوع الماضي لمناقشة جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر ديهاد مع عدد من رؤساء المنظمات التابعة للأمم المتحدة ودعوتهم إلى المشاركة في المؤتمر والمعرض العام المقبل.

وترأس الوفد الدكتور عبدالسلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض ديهاد وديساب يرافقه السفير جيرهارد بوتمان كرامر، مدير ديهاد والمجلس الاستشاري العلمي العالمي «ديساب».

وتهدف الزيارة إلى دعوة بعض الشخصيات المهمة في الأمم المتحدة للتحدث في مؤتمر ديهاد العام المقبل إضافةً إلى تقديم دعوة رسمية للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة للمشاركة في المعرض المرافق.

ويعتبر مؤتمر ومعرض ديهاد من أبرز الملتقيات العالمية المتخصصة في قطاع الإغاثة والتطوير والذي يقام سنوياً تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله».

ويجذب المؤتمر كافة العاملين في قطاع التنمية والإغاثة والتطوير من الشرق والغرب، كونه يعتبر الملتقى الأبرز لتبادل الخبرات بين كافة العاملين في هذا القطاع إضافة إلى ترويج وتطوير طرق الإغاثة والاستجابة إلى الكوارث والطوارئ التي تحدث في مختلف أنحاء العالم.

وقام الوفد بداية بزيارة مقر الأمم المتحدة في جنيف وكان في استقبالهم مايكل مولر، المدير العام للأمم المتحدة حيث ناقش الدكتور عبد السلام المدني ويرافقه السفير بوتمان كرامر البرنامج العلمي لمؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير والذي يقام العام المقبل بدورته الثالثة عشرة تحت شعار «أهمية الإبداع والتطوير في المساعدات الإنسانية». حيث أبدى مايكل مولر إعجابه بالمواضيع المطروحة وأشاد بالدور الريادي الذي يقوم به القائمون على مؤتمر ومعرض ديهاد خلال الأعوام الـ12 الماضية.

والتقى الدكتور عبد السلام المدني أيضاً خلال زيارته كلاً من الحاج آس سي الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ووليام سوينج المدير العام للمنظمه الدولية للهجرة وعدداً من المسؤولين في هيئات ومنظمات الأمم المتحدة. وقام بتقديم شكره وامتنانه على مشاركتهم الدائمة ودعمهم المستمر لمؤتمر ومعرض ديهاد.