سلطان بن زايد و سرور بن محمد يحضران أفراح المزروعي والمشغوني

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه حمد ساري المزروعي في مدينة سويحان بالعين، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة سعيد سيف معضد المشغوني.

كما حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والسفراء المعتمدون لدى الدولة، وأعيان القبائل، وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين والمهنئين.