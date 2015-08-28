بان كى مون يحدد إطار التحقيق فى هجمات كيماوية بسوريا

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أمس الخميس إن نجاح أى تحقيق دولى جديد لمعرفة المسئول عن هجمات بأسلحة كيماوية خلال الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ أربع سنوات سيتطلب تعاونا كاملا من كل الأطراف المتحاربة.

جاءت تلك التصريحات فى رسالة إلى مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية توضح خططه بشأن تحقيق فى هجمات مزعومة بغازات سامة ستجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال بان فى الرسالة التى اطلعت عليها رويترز "سوف يتوقف النجاح على التعاون الكامل من جميع الأطراف بما فى ذلك حكومة الجمهورية العربية السورية والأطراف الأخرى فى سوريا".