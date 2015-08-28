وصول 23 مصريا مرحلين من إيطاليا لمحاولتهم التسلل إلى أراضيها عبر البحر

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء أمس الخميس، 23 مصريا مرحلين من قبل السلطات الأمنية الإيطالية، بعد إلقاء القبض عليهم قبالة سواحلها، لمحاولتهم التسلل لأراضيها بطريقة غير شرعية.

ووصل المرحلون بصحبة عدد من رجال الأمن التابعين للشركة الوطنية مصر للطيران على متن الطائرة المصرية، حيث أقروا أنهم حاولوا التسلل للأراضى الإيطالية عن طريق أحد مراكب الصيد، إلا أن خفر السواحل الإيطاليين ألقوا القبض عليهم وقاموا بترحيلهم إلى مصر.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بعد عرضهم على الأجهزة الأمنية المختصة، للتأكد من سلامة موقفهم الأمنى والقانونى.

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