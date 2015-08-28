"تعليم الجيزة": اليوم توقيع عقود الفائزين فى مسابقة الـ"30 ألف وظيفة"

قال الدكتور عادل عبد المنعم، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن الإدارات التعليمية تتلقى مسوغات تعيين 1118 معلما تم تعيينهم بالمحافظة ضمن مسابقة الـ" 30 ألف" وظيفة، وتوقع معهم العقود بدءا من اليوم الجمعة، مع استمرار تسليم من لم يُمنح جوابات الترشيح من مقر المديرية.

وأضاف عادل عبد المنعم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أكثر من 80 % من المعينين تم تسكينهم على الرغبة الأولى من بين 3 رغبات، موضحا أنه نظرا لان عدد كبير من المعلمين مغتربين تم مراعاة الإدارة الراغبين العمل بها كون المتقدم وفر لنفسه مقرا وسكن بداخلها.

جدير بالذكر أن الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، أصدر الأسبوع الماضى قرارا وزاريا بتعيين 24 ألفا و775 معلما ضمن مسابقة الـ"30 ألف معلم وبدأت المديريات التعليمية إنهاء إجراءات التعاقد معهم بدء من الأربعاء الماضى.