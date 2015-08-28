محافظ أسوان: "الجزارين قالولى إحنا مع حملة بلاها لحمة لأننا عاوزين ننزل السعر"

قال اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، إن حملة "بلاها لحمة"، تجبر الجزارين على خفض أسعار اللحوم، مضيفاً: "الجزارين قالولى إحنا مع الحملة، لأننا عاوزين ننزل السعر، لما الناس ماتكلش لحمة إحنا غصب عننا هننزل السعر".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم بالمحافظة، أن تجار المواشى يشترون الرؤوس من إدفو ودراو، لبيعها فى القاهرة ووجه بحرى بأسعار عالية، موضحاً أنه أصدر قرارًا بعدم خروج أى رأس ماشية خارج المحافظة، وما يتم ضبطها يتم تسليمها للوحدة المحلية لإدفو، ثم لمديرية التموين لتبيعها للمجمعات الاستهلاكية.