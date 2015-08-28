وزير البيئة: إزالة تسرب بقعة المازوت بـ"نيل أسيوط "على نفقة المتسبب

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن شرطة البيئة والمسطحات قامت بتحرير محضر بواقعة وجود تلوث زيتى بنهر النيل بأسيوط، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة البقعة على نفقة المتسبب.

وأوضح الوزير، فى بيان منذ قليل، أنه تم تشكيل لجنة من فرع أسيوط للمعاينة والتعرف على أسباب ومصدر التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعمل مسح للمنطقة من المحطة حتى خزان أسوان، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية.

وأضاف فهمى، أنه تبين من المعاينة أن التلوث ناتج عن تسرب من وحده المازوت إلى مياه تبريد محطة الحمرا بأسيوط، ومنها إلى نهر النيل، وأنه على الفور تم إبلاغ هيئة مياه الشرب لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمحطات المياه الموجودة بالمنطقة، حيث تم إغلاق 4 مآخذ مياه بأسيوط "منقبات، منفلوط، الألمانى، بهيج" كإجراء احترازى.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم أخذ عينات بشكل مستمر كل ساعة بواسطة شركة المياه، وأنه لا يوجد أى تأثير سلبى على نوعية المياه، وأنه كذلك تقوم هيئة مياه الشرب باستخدام سيارات السحب لشفط الزيت الموجود على جانب النهر بجوار محطة الكهرباء.

وأكد، أنه تم تكليف أقرب مركز مكافحة تلوث بنهر النيل التابع للهيئة العامة للبترول لإزالة التلوث على نفقة المتسبب تحت إشراف جهاز شئون البيئة، وطبقاً للمعايير البيئية.

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