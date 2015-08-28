أخبار عاجلة

إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ماس كهربائى يتسبب فى حريق شقة بالإسماعيلية

Google+ Print
ماس كهربائى يتسبب فى حريق شقة بالإسماعيلية ماس كهربائى يتسبب فى حريق شقة بالإسماعيلية
سيطرت الحماية المدنية بالإسماعيلية على حريق شب فى شقة بالدور الخامس ببرج الصقوة بشارع شبين الكوم.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء حسن الزينى مدير الحماية المدنية بالاسماعيلية يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة ببرج الصفوة بالدور الخامس بشارع شبين الكوم.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ النقيب خالد عمر والملازم أول أحمد عبد الرحمن وبرفقتهم سيارات المطافئ والتدخل السريع، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية ومن خلال المعاينة المبدئية لرجال الحماية المدنية تبين أن سبب الحريق ماس كهربائى وأن الحريق التهم غرفة المعيشة وجزء آخر من الشقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365