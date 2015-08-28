ماس كهربائى يتسبب فى حريق شقة بالإسماعيلية

سيطرت الحماية المدنية بالإسماعيلية على حريق شب فى شقة بالدور الخامس ببرج الصقوة بشارع شبين الكوم.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء حسن الزينى مدير الحماية المدنية بالاسماعيلية يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة ببرج الصفوة بالدور الخامس بشارع شبين الكوم.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ النقيب خالد عمر والملازم أول أحمد عبد الرحمن وبرفقتهم سيارات المطافئ والتدخل السريع، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية ومن خلال المعاينة المبدئية لرجال الحماية المدنية تبين أن سبب الحريق ماس كهربائى وأن الحريق التهم غرفة المعيشة وجزء آخر من الشقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.