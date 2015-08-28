عصابة النساء تزور المحررات.. البكالوريوس بـ300 جنيه والدكتوراه بـ1500

تزعمت سيدتان تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالمنوفية، بحثاً عن المال، حيث نجحت المتهمتان خلال أشهر قليلة فى جمع آلاف الجنيهات عن طريق تزوير الشهادات الجامعية ورخص القيادة والشهادات الصحية للخلو من الأمراض وشهادات أداء الخدمة العسكرية، وأعلنت المتهمتان عن قائمة أسعار بحسب الشهادة والمكان المقدمة إليه، حتى سقطت الاثنتان فى قبضة الأمن.

وكانت معلومات وردت للواء محمد مسعود مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية مفادها وجود تشكيل عصابى تتزعمه سيدتان، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وبيعها للمواطنين من أجل جمع المال، وتم التنسيق مع مباحث الأموال العامة، وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات الواردة.

وتحركت قوة أمنية مكبرة من مديرية أمن المنوفية، استهدفت مكان وجود المتهمتين بشارع مكسيم بالمنوفية، حيث تم القبض عليهما، وتبين أنهما كل من "أميرة.ش" 42 سنة، صاحبة أستوديو، و"مها.س" 52 صاحبة مكتبة.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهمتين على جهازى كمبيوتر، وطابعتين ليزر ألوان، وماكينة طبع كارنيهات وصور شخصية، و8 فلاش ميمورى تحتوى على أختام حكومية لجهات مختلفة، ومجموعة من الأوراق الحكومية المزورة و4 "هارد ديسك" تحتوى على أختام حكومية مقلدة، ومبلغ مالى "حصيلة بيع المستندات" .

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن مع المتهمتين أنهما نجحا خلال الفترة الماضية فى القدرة على تزوير كل الشهادات والمحررات الرسمية، وتبارى عليهما الزبائن من داخل وخارج محافظة المنوفية للحصول على الشهادات.

وأضافت التحقيقات التى جرت بمعرفة أجهزة الأمن، أن المتهمتين أعلنتا عن قائمة أسعار للمحررات الرسمية المزورة، حيث يتم بيع الشهادة الجامعية المصرية "البكالوريوس" بـ300 جنيه، والشهادة الجامعية الأجنبية بـ500 جنيه، ووصل سعر الماجستير إلى 1000 جنيه والدكتوراه 1500 جنيه، كما تم بيع شهادات الإعفاء من التجنيد بـ200 جنيه، والشهادات الطبية التى تؤكد الخلو من الأمراض لتقديمها للمصالح الحكومية بـ10 جنيهات، فضلاً عن تزوير جوازات السفر بـ5 آلاف جنيه للجواز.

وقالت المتهمتان فى التحقيقات: "واحدة فينا فاتحة مكتبة مش جايبة همها بندفع كهرباء وإيجار والتانية أستديو تصوير نفس القصة مش جايب همه.. قلنا نستفيد من إمكانياتنا فى التصوير والطباعة والتزييف وقررنا نزور المحررات الرسمية أهوه بنفكها على الناس من ناحية وبنفكها على نفسنا من ناحية تانية وكله بيسترزق"، وتم تحريز المضبوطات وأحال اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية المتهمتين للنيابة.