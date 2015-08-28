"أمن سوهاج" يستهدف بؤرا إجرامية ويضبط 12 بندقية آلية وخرطوش و15 طلقة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير الأمن، وقيادة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، بالاشتراك مع ضباط وحدات مباحث المراكز والأقسام بالمديرية حملة أمنية، مدعوم بمجموعات قتالية استهدفت بؤرًا إجرامية بها أسلحة نارية غير مرخصة وذخائر، أسفرت عن ضبط 7 بنادق آلية و5 خرطوش و15 طلقة.

فى مركز شرطة طما، تمكن ضباط وحدة المباحث برئاسة الرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز، بإشراف العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، من ضبط"أ.أ.م، 62 عامًا"، ومقيم نزلة قبيصى دائرة المركز وبحوزته بندقية آلية بدون أرقام، وضبط "ع.أ.ا.م، 31 عامًا"، حاصل على دبلوم ومقيم شارع سعد زغلول بندر طما وبحوزته بندقية آلية بدون أرقام وضبط "ع م م م 34 عاما"عامل ومقيم بذات الناحية وبحوزته بندقية آلية بدون أرقام، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3682 إدارى مركز طما .

وبمركز شرطة سوهاج، تمكن الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز، والعقيد صلاح صدقى مفتش مباحث المركز، تم ضبط بندقية آلية بحوزة "ع أ م ا 25 عاما" عامل ومقيم الشيخ مكرم مركز سوهاج، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5291 إدارى مركز سوهاج وتم ضبط بندقية خرطوش عيار 14 بحوزة "م ك م، 45 عامًا عامل"، ومقيم الشيخ مكرم مركز سوهاج، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5244 إدارى مركز سوهاج .

وتمكن الرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، بإشراف العقيد صلاح أبو القاسم وكيل فرع بحث الجنوب، من ضبط بندقية آلية ذات دبشك خشبى بحوزة " ب م ى ع 25 عاما" عامل ومقيم بندر الغربية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3001 إدارى، كما تم ضبط عدد "2" بندقية آلية بخزينتها والثانية تحمل رقم 0283 و "15" طلقة بحوزة "ه ع ا، 50 عاما"عامل ومقيم بندار الغربية مركز جرجا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3022 إدارى مركز جرجا .

وفى مركز المنشأة تمكن المقدم أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث المركز، من ضبط بندقية خرطوش عيار 12 مطموسة الأرقام بحوزة "ع ح ع ح 25 عاما" عامل ومقيم روافع العيساوية - مركز المنشأة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4104 إدارى مركز المنشأة.

وتم ضبط بندقية خرطوش بحوزة "م ع م، 50 عاما" عامل ومقيم الشواولة - مركز المنشأة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4101 إدارى مركز المنشأة، كما تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12 بحوزة "أ ع م، 40 عاما" عامل ومقيم الشواولة مركز المنشأة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4100 إدارى مركز المنشأة.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط بندقية خرطوش عيار 12 بحوزة "ج.ع.ع، 35 عامًا" موظف ومقيم الجلاويه مركز ساقلتة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1804 إدارى مركز ساقلتة .

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.