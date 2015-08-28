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مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالوادى الجديد

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مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالوادى الجديد مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالوادى الجديد
لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخران فى حادث تصادم دراجة نارية بعربة كارو على إحد الطرق السريعة بمركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة المركزى وجثتى المتوفين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد قاسم، مديرأمن الوادى الجديد، تلقى إخطار من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وعربة كارو، أسفر عن مصرع كل من "سعد أحمد توفيق"، ونجله "محمد" وإصابة كل من "محمد حسن بخيت" و"محمد مصطفى بخيت" وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة المركزى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.

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