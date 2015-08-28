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مصرع طالب ثانوى بعد أن دهسه شقيقه بحفار فى الوادى الجديد

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مصرع طالب ثانوى بعد أن دهسه شقيقه بحفار فى الوادى الجديد مصرع طالب ثانوى بعد أن دهسه شقيقه بحفار فى الوادى الجديد
لقى طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى مصرعه دهسا تحت عجلات حفار بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، أثناء قيام شقيقه بقيادة حفار ودهسه عن طريق الخطأ بجرافة الحفار، ما أصابه بجروح وكسور خطيرة وتم نقله لمستشفى الخارجة العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى إخطارا يفيد مصرع أحمد سعد عبد العال 16 عامًا، طالب بالصف الثانوى الصناعى بعد سقوط صندوق الحفار الذى يقوده شقيقه عليه أثناء العمل معه، ما أدى لإصابته بكسور وجروح وتم نقله لمستشفى الخارجة العام ولفظ أنفاسه داخل المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.

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مصر 365