الشبكة الدولية للحقوق: 6 ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة فى اليمن

وذكر بيان صادر من مكتب الشبكة فى لندن أن من بين 26 مليون يمني، يواجه ستة ملايين شخص خطر المجاعة الحقيقية، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، مشيرة الى تفشى العديد من الأمراض الناتجة عن نقص الغذاء فى اليمن.
وأضافت الشبكة أن الحال مشابه بالنسبة إلى عدد من البلدان الأفريقية حيث تهدد المجاعة قرابة خمسة ملايين شخص فى أثيوبيا، وثلاثة ملايين فى جنوب السودان، وأعدادا مماثلة فى عدد من الدول الأفريقية ودول النزاع فى المنطقة العربية.
وتؤكد الشبكة على أن الحق فى الغذاء الكافى هو حق أصيل من الحقوق الأساسية، التى تضمنها العديد من نصوص القانون الدولى والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية.
كما تشدد الشبكة على ما تشير إليه المادة (11/2) من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التى تؤكد ضرورة اتخاذ تدابير أكثر استعجالا وإلحاحا لتأمين تنامى الحق الانسانى فى التحرر من الجوع وسوء التغذية.
وأشارت الى أنها تبقى فى حالة استنفار دائم فى مقرها الرئيسى بالنرويج ومكاتبها ومتطوعيها من المجموعات الشبابية حول العالم لرصد تطور هذا الخطر، والعمل على التصدى لهذه المجاعة من خلال استحداث اَلية تواصل مرنة وسريعة بين المانحين والمتطوعين والمتضررين من خطرها.
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