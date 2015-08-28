الشبكة الدولية للحقوق: 6 ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة فى اليمن

دعت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية المجتمع الدولى والأمم ‏المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى للتحرك العاجل لإنقاذ الملايين الذين تهددهم المجاعة، ‏مشيرة الى أن نحو ستة ملايين مواطن يمنى يواجهون هذا الخطر.‏

وذكر بيان صادر من مكتب الشبكة فى لندن أن من بين 26 مليون يمني، يواجه ستة ملايين ‏شخص خطر المجاعة الحقيقية، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، مشيرة الى تفشى العديد من ‏الأمراض الناتجة عن نقص الغذاء فى اليمن. ‏

وأضافت الشبكة أن الحال مشابه بالنسبة إلى عدد من البلدان الأفريقية حيث تهدد المجاعة ‏قرابة خمسة ملايين شخص فى أثيوبيا، وثلاثة ملايين فى جنوب السودان، وأعدادا مماثلة فى ‏عدد من الدول الأفريقية ودول النزاع فى المنطقة العربية.‏

وتؤكد الشبكة على أن الحق فى الغذاء الكافى هو حق أصيل من الحقوق الأساسية، التى ‏تضمنها العديد من نصوص القانون الدولى والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية ‏والإجتماعية والثقافية.‏

كما تشدد الشبكة على ما تشير إليه المادة (11/2) من العهد الدولى الخاص بالحقوق ‏الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التى تؤكد ضرورة اتخاذ تدابير أكثر استعجالا وإلحاحا ‏لتأمين تنامى الحق الانسانى فى التحرر من الجوع وسوء التغذية.‏

وأشارت الى أنها تبقى فى حالة استنفار دائم فى مقرها الرئيسى بالنرويج ومكاتبها ‏ومتطوعيها من المجموعات الشبابية حول العالم لرصد تطور هذا الخطر، والعمل على ‏التصدى لهذه المجاعة من خلال استحداث اَلية تواصل مرنة وسريعة بين المانحين ‏والمتطوعين والمتضررين من خطرها.‏

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