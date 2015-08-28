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أمريكا وحلفاؤها يشنون 21 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا

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أمريكا وحلفاؤها يشنون 21 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا أمريكا وحلفاؤها يشنون 21 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا
أفاد بيان عسكرى أمريكى اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وشركاءها فى التحالف نفذوا 21 غارة جوية على متشددى تنظيم داعش فى العراق يوم الأربعاء تركزت قرب مدينتى بيجى وطوز.

وأشار بيان قوة المهام المشتركة للتحالف الدولى، إلى أن خمس ضربات وقعت قرب مدينة "بيجى" ودمرت 19 مبنى تابعاً للتنظيم فضلا عن عربات ونظام لإطلاق قذائف المورتر ومخزن للأسلحة.

ونفذت ست ضربات بالقرب من طوز ودمرت مواقع قتالية وعربة للتنظيم، واستهدفت ضربات أخرى فى العراق معاقل التنظيم قرب الفلوجة والكسك والموصل والرمادى وسنجار والسلطان عبد الله.

وأوضح البيان، أن التحالف نفذ أيضا أربع ضربات فى سوريا ثلاث منها قرب الحول دمرت مواقع حصينة وحفارا لداعش.
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