الرئيس اليمنى يقوم بزيارة رسمية إلى السودان غدا

يصل إلى العاصمة السودانية غدا السبت الرئيس اليمنى عبده ربه منصور هادى، فى زيارة رسمية تستغرق يومين يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس السودانى عمر البشير.

وأفاد مصدر حكومى لوكالة السودان للأنباء مساء أمس، إن الزيارة تأتى فى إطار مواقف السودان الداعمة للشرعية فى اليمن، وأيضا فى إطار التواصل بين الأشقاء العرب ولتنسيق الجهود ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور فى الأوضاع التى يمر بها اليمن والمنطقة العربية.

يذكر أن الرئيس اليمنى قد التقى بمقر إقامته بالرياض سفير السودان بالمملكة العربية السعودية السفير عبد الحافظ إبراهيم أمس، حيث أشاد بمواقف السودان وتقديره لتوجيهات الرئيس عمر البشير بشأن الدعم والمساعدات التى قدمها للشعب اليمنى، وذلك من خلال المشاركة فى دعم الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية المتمثلة فى فريق الأطباء واستقبال الجرحى للعلاج فى المستشفيات السودانية.

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