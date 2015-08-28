"الأعلى للجامعات": لم يطرأ أى جديد على مسمى شهادة التعليم المفتوح

أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه لم يطرأ أى جديد على مسمى شهادة التعليم المفتوح، وأن ما خلص إليه المجلس هو ما تم إعلانه فقط والخاص بقصر التعليم المفتوح على الحقوق والإعلام لطلاب الثانوية العامة وقبول طلاب الدبلومات فى تخصصاتهم وعدم تجاوز نسبة 50% لطلاب برنامج التعليم المفتوح من أصل عدد طلاب الكلية بالتعليم النظامى.

وأضاف "حاتم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من دخل التعليم المفتوح على لائحة معينة من الطلاب سيكمل دراسته على هذه اللائحة، مشيرا إلى أن الطلاب القدامى لن يطبق عليهم أى قرار جديد بخصوص برامج التعليم المفتوح.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن التوصيات الخاصة بلجنة تطوير التعليم المفتوح التابعة للمجلس تمت الموافقة عليها، وتمت إحالتها للتنفيذ من قبل مجلس شئون التعليم والطلاب الذى سيعقد اجتماعه فى الأسبوع الثانى من سبتمبر لدراستها وإقرارها وإعادة عرضها على المجلس مرة أخرى لاتخاذ قرار بات بشأنها.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن التوصيات تتضمن تخصصات جديدة فى برامج التعليم المفتوح لحاجة المجتمع لها، وأعمال تطويرية أخرى مهمة لتطوير منظومة التعليم المفتوح فى مصر حفاظا على مستقبل الطلاب، نافيا ما أثير حول جعل شهادة التعليم المفتوح شهادة مهنية وغير معتد بها كمسوغ للتعيين.

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