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موجز الصحافة المحلية.. "الروبل" بديلاً عن الدولار فى السياحة الروسية

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موجز الصحافة المحلية.. "الروبل" بديلاً عن الدولار فى السياحة الروسية موجز الصحافة المحلية.. "الروبل" بديلاً عن الدولار فى السياحة الروسية
تناولت الصحف المحلية، العديد من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى.. كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان: "الروبل" بديلاً عن الدولار فى السياحة الروسية" حيث حــذر الرئيس عبدالفتاح السيســى مــن أن خطر الإرهاب يهدد منطقة الشــرق الأوســط بأســرها، ومن الممكن أن تكون له عواقب ســلبية على العالم كلــه.

وقال فى حوار مع نائــب المدير العام لوكالة «تاس» الروســية ميخائيل جوســمان،والذى أجراه للتليفزيون الروسى «روسيا- 24» على هامــش زيارة الرئيس للعاصمة الروســية موســكو والتــى اختتمهــا أمــس: «إن خريطــة الإرهــاب والتطرف تتوسع، ما يوجب الحاجة إلى إستراتيجية عالمية لمحاربة هذا الشــر»، فيما أعلن السيسى أن تدرس استخدام «الروبل» فى الحســابات بمجال الســياحة، مشيرًا إلى أن مصــر مســتعدة للتفكير فــى إمكانية اســتخدام العملات المحلية فى مجال الســياحة، لتجنب المشــاكل التى تنشأ حاليًا مع الدولار.

وقالت "صحيفة الأهرام" إن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى أصدر قرارًا بتكليف شريف فتحى برئاسة مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران خلفًا للطيار سامح الحفنى الذى أقاله الوزير على خلفية تقارير رقابية أكدت تراجع الأداء بالشركة وكانت الفترة القليلة الماضية قد شهدت نسبة عالية من التأخيرات فى عدد من رحلات مصر للطيران أظهرت خلافات فى وجهات النظر وطريقة الأداء بين الوزير ورئيس القابضة، حول التوصيات المبدئية التى طرحتها شركة سيبر الأمريكية التى تقاضت نحو 40 مليون جنيه لإعادة هيكلة مصر للطيران.

وأكدت صحيفة "الأخبار" أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ما تم فى معهد القلب القومي نموذج نجاح وأن المسئول الذي وصل إليه هوالذي نريده وأعلن عن تنفيذ أعمال تطوير بمعهد الكبد والأورام لتقديم خدمة صحية متكاملة وعلى أعلى مستوى وفي ظل وجود الكوادر الطبية المدربة والجاهزة، فالمنظومة الصحية تعتمد على الارتقاء بالخدمات العلاجية والصحية للمواطنين.

وقالت صحيفة "المصرى اليوم" إن الدكتور محب الرفع وزير التربية والتعليم قال إن الدراسة ستبدأ فى موعدها المقرر يوم 27 سبتمبر المقبل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بجميع مدارس الجمهورية مشيرًا إلى إجراء حركة تغيرات واسعة بين قيادات ووكلاء الوزارة بالمحافظات قبل بدء الدارسة.

وأوضحت صحيفة "الشروق" أن المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابة شرق القاهرة قرر إحالة مقدمى البرامج أحمد موسى وحياة الدرديرى وتوفيق عكاشة ووالدته مفيدة الفقى صاحبة إحدى القنوات الفضائية للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بسب وقذف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة.
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