"التجمع" : الحزب لم توجه له أى دعوة للانضمام إلى قائمة "فى حب مصر"

قال نبيل زكى المتحدث الإعلامى باسم حزب التجمع، إن الحزب لم يوجه له أى دعوة من اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر " للانضمام للقائمة أو المشاركة فيها حتى الآن، موضحا أن حزب التجمع لن يطلب الانضمام إلى "فى حب مصر" للتنسيق على القوائم الانتخابية إلا بعد توجيه الدعوة له.

وأوضح المتحدث الإعلامى لحزب التجمع لـ"اليوم السابع"، أن الحزب قرر التنسيق فى الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية مع كل الأحزاب اليسارية وأحزاب التيار المدنى من أجل الحفاظ على البرلمان المقبل من مرشحين تيار اليمين المتطرف المعروف بالتيار الدينى.

وأضاف "زكى" أن الأحزاب المدنية أضاعت وقتا طويلا فى الصراع على القوائم التى لا يزيد عدد مقاعدها عن 120 مقعدا وتركت ما يزيد عن 430 مقعدا سوف يسيطر عليها التيار الدينى فى حالة عدم التنسيق وتوحيد الصف فى الانتخابات القادمة.