أخبار عاجلة

إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التجمع" : الحزب لم توجه له أى دعوة للانضمام إلى قائمة "فى حب مصر"

Google+ Print
"التجمع" : الحزب لم توجه له أى دعوة للانضمام إلى قائمة "فى حب مصر" "التجمع" : الحزب لم توجه له أى دعوة للانضمام إلى قائمة "فى حب مصر"
قال نبيل زكى المتحدث الإعلامى باسم حزب التجمع، إن الحزب لم يوجه له أى دعوة من اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب " للانضمام للقائمة أو المشاركة فيها حتى الآن، موضحا أن حزب التجمع لن يطلب الانضمام إلى "فى حب مصر" للتنسيق على القوائم الانتخابية إلا بعد توجيه الدعوة له.

وأوضح المتحدث الإعلامى لحزب التجمع لـ"اليوم السابع"، أن الحزب قرر التنسيق فى الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية مع كل الأحزاب اليسارية وأحزاب التيار المدنى من أجل الحفاظ على البرلمان المقبل من مرشحين تيار اليمين المتطرف المعروف بالتيار الدينى.

وأضاف "زكى" أن الأحزاب المدنية أضاعت وقتا طويلا فى الصراع على القوائم التى لا يزيد عدد مقاعدها عن 120 مقعدا وتركت ما يزيد عن 430 مقعدا سوف يسيطر عليها التيار الدينى فى حالة عدم التنسيق وتوحيد الصف فى الانتخابات القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف