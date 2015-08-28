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"التضامن" تستعين بـ20 واعظا من الأوقاف لتوعية الحجاج خلال مناسك الفريضة

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"التضامن" تستعين بـ20 واعظا من الأوقاف لتوعية الحجاج خلال مناسك الفريضة "التضامن" تستعين بـ20 واعظا من الأوقاف لتوعية الحجاج خلال مناسك الفريضة
أكد خالد سلطان رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة ستستعين بـ20 واعظا من وزارة الأوقاف، لتوعية حجاج الجمعيات خلال تأدية مناسك الحج بالأراضى المقدسة، حيث سيتواجد الوعاظ فى الفنادق المقيم بها حجاج الجمعيات الأهلية.

وأضاف خالد سلطان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيقوم بالمرور المستمر على جميع الفنادق المقيم بها حجاج الجمعيات الأهلية للتواصل معهم، والتعرف على مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، مؤكدا إلى أنه سيتم نشر تليفونه الخاص للحجاج لسهولة التواصل معهم ومحاسبة أى مشرف يقصر فى خدمتهم.

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