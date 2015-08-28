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داليا زيادة: تقرير "القومى لحقوق الإنسان" حول السجون أثبت كذب الإخوان

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داليا زيادة: تقرير "القومى لحقوق الإنسان" حول السجون أثبت كذب الإخوان داليا زيادة: تقرير "القومى لحقوق الإنسان" حول السجون أثبت كذب الإخوان
أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن التقرير الذى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس حول زيارته لسجن طرة شديد الحراسة، أنصف وزارة الداخلية وإدارة السجن من كل الاتهامات الإعلامية التى ساقتها جماعة الإخوان وقياداتها فى الفترة الأخيرة لادعاء مظلومية لا يستحقونها كإرهابيين يعاقبون بالقانون على ما ارتكبوه من أعمال تخريب وتدمير.

وأضافت داليا لـ"اليوم السابع"، أن الطريف فى الأمر أن نفس القيادات التى كانت تردد الشكاوى الإعلامية على لسانهم، امتنعوا عن لقاء الزائرين من المجلس القومى لحقوق الإنسان بحجة عدم شرعية المجلس، مؤكدة أن هذا يثبت كذبهم.

وأوضحت الناشطة الحقوقية، أن شهادة القيادى الإخوانى أحمد أبو بركة بأن السجن يوفر لهم كل ما يريدون ويستجيب لأى مطالب مسموح بها، كفيلة بإثبات كذبهم، كما أن واقع سجلات السجن أثبتت ما يخالف ادعاءاتهم تماماً.

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