البيئة: فريق حكومى يبدأ عمله خلال ساعات لإزالة بقعة المازوت بـ"نيل أسيوط"

قالت الدكتورة كوثر حنفى رئيس الإدارة المركزية لإدارة الكوارث والأزمات بوزارة البيئة، إن فريقا من مركز مكافحة التلوث والتابع للهيئة العامة للبترول، سيتحرك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى مكان تلوث نهر النيل بمحافظة أسيوط، وسيبدأ فى تنظيف وإزالة بقعة المازوت بالنهر مع أول ضوء للنهار.

وأضافت الدكتورة كوثر حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فريق المكافحة سيرافقه مسئولو وزاراتى الصحة والرى، بالإضافة إلى مسئولى محطة الكهرباء التى سربت المازوت بالنيل، مؤكدة أن المازوت تجمع على الشاطئ، كما أن الطبقة الموجودة ضعيفة جدًا .

جدير بالذكر، أن شركة المياه بأسيوط أغلقت، أمس الخميس، 6 محطات مياه بالمحافظة بعد تسرب غاز المازوت فى نهر النيل بأسيوط من إحدى وحدات محطة الكهرباء البخارية بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط، حيث قامت محطة الكهرباء بإغلاق الوحدة المتسببة فى التسرب لتحديد السبب، كما استدعت عددًا من الغطاسين وسيارات الكسح، بالتعاون مع شركة المياه لسحب بقعة المازوت من مياه نهر النيل، وتمكنت من سحب 4 سيارات مازوت حتى الآن، وجارٍ التعامل مع باقى الكميات الموجودة بنهر النيل.

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