أخبار عاجلة

إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البيئة: فريق حكومى يبدأ عمله خلال ساعات لإزالة بقعة المازوت بـ"نيل أسيوط"

Google+ Print
البيئة: فريق حكومى يبدأ عمله خلال ساعات لإزالة بقعة المازوت بـ"نيل أسيوط" البيئة: فريق حكومى يبدأ عمله خلال ساعات لإزالة بقعة المازوت بـ"نيل أسيوط"
قالت الدكتورة كوثر حنفى رئيس الإدارة المركزية لإدارة الكوارث والأزمات بوزارة البيئة، إن فريقا من مركز مكافحة التلوث والتابع للهيئة العامة للبترول، سيتحرك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى مكان تلوث نهر النيل بمحافظة أسيوط، وسيبدأ فى تنظيف وإزالة بقعة المازوت بالنهر مع أول ضوء للنهار.

وأضافت الدكتورة كوثر حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فريق المكافحة سيرافقه مسئولو وزاراتى الصحة والرى، بالإضافة إلى مسئولى محطة الكهرباء التى سربت المازوت بالنيل، مؤكدة أن المازوت تجمع على الشاطئ، كما أن الطبقة الموجودة ضعيفة جدًا .

جدير بالذكر، أن شركة المياه بأسيوط أغلقت، أمس الخميس، 6 محطات مياه بالمحافظة بعد تسرب غاز المازوت فى نهر النيل بأسيوط من إحدى وحدات محطة الكهرباء البخارية بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط، حيث قامت محطة الكهرباء بإغلاق الوحدة المتسببة فى التسرب لتحديد السبب، كما استدعت عددًا من الغطاسين وسيارات الكسح، بالتعاون مع شركة المياه لسحب بقعة المازوت من مياه نهر النيل، وتمكنت من سحب 4 سيارات مازوت حتى الآن، وجارٍ التعامل مع باقى الكميات الموجودة بنهر النيل.

موضوعات متعلقة..
>البيئة: غلق محطات مياه أسيوط بسبب تسرب مازوت إجراء احترازى ولا يوجد تلوث
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365