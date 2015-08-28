أخبار عاجلة

إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي موقف كوميدي في فرح مع أشرف عبد الباقي -
شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية -
قلق في إسرائيل بسبب السيسي -
«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة» -
صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج -
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استكمال إجراءات التعاقد بين شركة "مكسيم" وميناء القاهرة الجوى سبتمبر القبل

Google+ Print
استكمال إجراءات التعاقد بين شركة "مكسيم" وميناء القاهرة الجوى سبتمبر القبل استكمال إجراءات التعاقد بين شركة "مكسيم" وميناء القاهرة الجوى سبتمبر القبل
أعلن الدكتور محمود عصمت، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الاجتماع الذى عقد بشركة ميناء القاهرة الجوى أمس الخميس بحضور قيادات شركة مكسيم للاستثمار العقارى والمسئولين بشركة الميناء، يأتى فى إطار المشاورات المستمرة وبحث التفاصيل الخاصة باستكمال إجراءات التعاقد مع شركة ميناء القاهرة الجوى بشأن قيام "مكسيم" باستثمار قطعة الأرض البالغ مساحتها 187 ألف متر مربع فى محيط المطار.

وقال عصمت فى بيان له، إن الاجتماع تناول بعض الجوانب المالية والتجارية لتوقيع الاتفاق النهائى خلال شهر سبتمبر القادم، مشيرا إلى أن هذه القطعة تقع خارج نطاق المخطط العام لمشروع الإيربورت سيتى، والذى يهدف لتحقيق أفضل الشروط لاستغلال تلك المساحات لصالح شركة ميناء القاهرة الجوى فى إطار تعظيم العوائد غير الملاحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365