استكمال إجراءات التعاقد بين شركة "مكسيم" وميناء القاهرة الجوى سبتمبر القبل

أعلن الدكتور محمود عصمت، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الاجتماع الذى عقد بشركة ميناء القاهرة الجوى أمس الخميس بحضور قيادات شركة مكسيم للاستثمار العقارى والمسئولين بشركة الميناء، يأتى فى إطار المشاورات المستمرة وبحث التفاصيل الخاصة باستكمال إجراءات التعاقد مع شركة ميناء القاهرة الجوى بشأن قيام "مكسيم" باستثمار قطعة الأرض البالغ مساحتها 187 ألف متر مربع فى محيط المطار.

وقال عصمت فى بيان له، إن الاجتماع تناول بعض الجوانب المالية والتجارية لتوقيع الاتفاق النهائى خلال شهر سبتمبر القادم، مشيرا إلى أن هذه القطعة تقع خارج نطاق المخطط العام لمشروع الإيربورت سيتى، والذى يهدف لتحقيق أفضل الشروط لاستغلال تلك المساحات لصالح شركة ميناء القاهرة الجوى فى إطار تعظيم العوائد غير الملاحية.