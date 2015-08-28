الحكم على 7 متهمين بقضية "خلية الماريوت" غداً

تنطق غداً محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين وإعادة إجراءت محاكمة متهمة أخرى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، واتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.

جدير بالذكر أن القضية تعاد فيها محاكمة 7 متهمين، من بينهم صحفيون بقناة الجزيرة الدولية (الإنجليزية) فى ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة برمتها من جديد، بالإضافة إلى "إعادة إجراءات محاكمة" المتهمة نورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية) والتى ألقى القبض عليها مؤخراً، وسبق أن حوكمت بوصفها هاربة وصدر بحقها حكم غيابى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وجاء حكم النقض قاصراً على المتهمين المحكوم عليهم السبعة الذين كانوا يقضون عقوبة السجن، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه، إذ تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.