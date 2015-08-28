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محافظ سوهاج يوقف مدير الإدارة الهندسية ومسئول التنظيم بحى شرق بسبب الرشوة

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محافظ سوهاج يوقف مدير الإدارة الهندسية ومسئول التنظيم بحى شرق بسبب الرشوة محافظ سوهاج يوقف مدير الإدارة الهندسية ومسئول التنظيم بحى شرق بسبب الرشوة
قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إيقاف المهندس ماهر. م مدير الإدارة الهندسية بحي شرق سوهاج والمهندس محمد .أ مسئول التنظيم بالحي عن العمل وذلك بعد اتهامهما بتلقي رشوة من أحد أصحاب العقارات بشارع الجمهورية نظير قيامهما بالترخيص له وتسهيل استيلائه على 50م من أملاك الدولة.

كانت تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج قد توصلت إلى قيام الأول بتقاضي مبلغ نصف مليون جنيه علي سبيل الرشوة من مالك عقار بشارع الجمهورية بسوهاج مقابل قيامه بالتزوير في بيانات شهادة الصلاحية للبناء واقتطاع مساحة 50م من الشارع العمومي لصالح المالك واستخراج ترخيص له بناء على تلك الشهادة بالاشتراك مع الثاني مهندس تنظيم الحي.

وقال المحافظ إننا لن نتهاون في مواجهة الفساد واستخدام المشرط في تطهير المحليات والإدارات الهندسية من الفاسدين والمفسدين الذين يعملون ضد الصالح العام وضد مصلحة المواطن السوهاجى.

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مصر 365